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«Я виноват»: Дима Билан вышел на связь после аварии

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Димы Билана

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36-летний Дима Билан рассказал, как все было на самом деле.

Этой ночью ряд российских СМИ сообщили об аварии, в которую попал популярный певец Дима Билан. Черный «Форд Мустанг», за рулем которого сидел артист, врезался в заднюю часть белого «Хендая Солярис» на Ленинском проспекте. Удар был сильным, передавали они, но к счастью серьезно никто не пострадал.

«Все обошлось! Стресс словил конечно, но что только не бывает в этой жизни... салон заполнился резким дымом, подушки безопасности сработали резко и удар был ощутимым, что в голове все перевернулось... шок сейчас догоняет, сами понимаете выброс адреналина и кортизола... фууух руки потряхивает... все обошлось! И у всех обошлось !!! Я виноват в аварии, отвлекся(( !!! Вызвал сам дпс по 112, пожарных и скорую вызвал, ну чтобы все в законном поле и без инсинуаций, кривотолков и слухов! Люди, будьте внимательнее за рулем!!!!!!!!!!!!!! Очень не смешно было....», — написал Дима в своем блоге.

Фото и видео: instagram

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