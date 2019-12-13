Пятеро детей и два выкидыша: Дима Билан впервые рассказал о попытках стать отцом и любимой девушке
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Фото: Instagram Димы Билана
В свои 37 лет Дима Билан остается холостяком, не заводит детей. Светские сплетники поговаривают, что причиной всему — нетрадиционная ориентация артиста. В эфире YouTube-шоу Ирины Шихман «А поговорить?» популярный певец опроверг эти слухи, сообщив: почти со всеми, кто снимался в его клипах, у него были романы, у него всегда было много девушек, а с одной он даже пытался завести семью.
«Мы просто встретились через какое-то время. Когда ты гиперсексуальный, ты не обращаешь на какие-то качества внимания. Ну просто интересуешься всем, что движется. Так не скажешь, хотя я начинал с "Ночного хулигана", в принципе сам о себе все рассказал. Но потом проходит время и ты понимаешь, что кто-то был в твоей жизни все-таки настоящий — кто? Ты начинаешь думать — а кто может быть мамой твоих детей, а какая она, а что она вложит. И ты начинаешь уже другими мозгами, более взрослыми, — в 35-36 — рассуждать. Это не был дружеский пакт. Просто понимали, что это было у нас, и это может возобновиться», — рассказал Дима о своей избраннице.
«Я планировал семью. У меня должны были родиться двое детей, абсолютная правда. От девушки, которую я знаю, с которой я встречался, которую я любил. Мы на какое-то время расстались, потом встретились через года, и подумали: "Ну а че, че нет-то, давай", — потому что доверия и так особо ни к кому нет. Я это испытал. Все говорят, что девушки испытывают какой-то колоссальный кошмар и ужас, и я это тоже наблюдал. И не знаю, что происходило у меня в голове, когда есть эта надежда, когда ощущение, что три месяца, двойня... Я кстати так направо и налево всем своим друзьям зачем-то, идиот, рассказывал. Но попытка не удалась. Я после первой попытки полетел в Исландию — уже такой лысый, такой прям думаю, новая жизнь какая-то. <...> В Исландию я взял с собой плюшевого мишку, якобы это мой ребенок», — поделился он.
«Вторая попытка была — и тоже не получилось. Был выкидыш. <...> Это уже должно было быть три, три фолликулы буквально. Но они раньше, в два месяца закончились. Это стресс, правда стресс, жуткий. После второго раза мы расстались: страшно было смотреть в глаза, реально. Я максимально старался ей помочь. Но как ты можешь быть навязчивым, когда ты виноват. Ну кто-то же должен быть виноват, это же так очевидно, это так понятно — люди друг в друге начинают искать виноватого. Как на этом можно строить диалог? Проходит время, ты находишь диалог, встречаешься, разговариваешь, что конечно и происходило, только через время. <...> Мы долго переписывались, мы долго общались, созванивались и даже встречались. Но ты не можешь заставить ситуацию... никак собрать эту ситуацию. Надлом колоссальный», — рассказал Билан.
Для Димы это стало настоящим ударом: «Я просто сошел с ума. Это для меня такая вот вещь, нечто невообразимое, сказка — появление нового человека. Какой-то комплекс с детства. Потому что мне было 14 лет, у меня родилась сестра. До этого я думал, что на мне заканчивается все. И я в тот период стал, можно сказать, вторым родителем, потому что очень много возился. И здесь я очень долго как-то... размечтался очень много на эту тему — думал, много читал, и оно не вышло».
Горе артист топил в алкоголе: «О том, что случился выкидыш, я узнал по телефону. Грустно, ты успокаиваешь, как-будто бы страдает только она, а про то, что испытываешь ты, никто не думает. Все думают — а, мужик, взял, пропал, ничего страшного не случилось. А внутри — горит все, пожар, ты сходишь с ума, алкоголь, и открывается ящик Пандоры. Ты просто начинаешь пить, вот и все. А потом всплески до тебя иногда добираются. Я ооочень давно хотел на эту тему поговорить».
Сейчас Дима Билан не общается с несостоявшейся матерью своих детей. «У нас были отношения. Я ее любил. Она была одной из моих первых любовей в Москве — до того, как начался вес этот вертеп с недоверием», — признался он.
Фото и видео: instagram
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