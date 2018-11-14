logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Дима Билан удостоился звания заслуженного артиста РФ

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 8

Дима Билан

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому 36-летний Дима Билан стал заслуженным артистом.

Сегодня, 14 ноября, певец и актер Дима Билан рассказал в своем Instagram, что указом президента ему было присвоено звание заслуженного артиста РФ. Он уже записал длинную благодарственную речь в нескольких видеороликах, которые опубликовал в микроблоге.

«Я невероятно счастлив. Спасибо, друзья ❤️», — подписал Билан пост.

«Поздравляю, это заслуженно!!!», «Wow! Дима, ты достоин этого! Поздравляем!», «Радостно осознавать, что Ваш труд наконец замечен правительством РФ. После множества писем и просьб, но замечен и оценен по достоинству», «Наконец-то!!!!!!!!! Лучшая новость!!!», «Дима, от души ПОЗДРАВЛЯЮ!! ТЫ заслуживаешь это Звание, желаю творческих успехов», — пишут в комментариях интернет-пользователи (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).

Кстати, недавно Дима путешествовал по Непалу, и во время экстремального катания на рафтах по горной реке помог незнакомой девушке. Однако в комментариях поклонники Билана не столько восхитились его мужеством («Ангел-хранитель», «Настоящий мужчина!», «Молодец какой, уважаем за поступок»), сколько раскритиковали. Интернет-пользователи отметили, что рафтинг является весьма опасным занятием и при несоблюдении мер безопасности может произойти ЧП.

Фото и видео: Instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...