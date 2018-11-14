Дима Билан удостоился звания заслуженного артиста РФ

«Поздравляю, это заслуженно!!!», «Wow! Дима, ты достоин этого! Поздравляем!», «Радостно осознавать, что Ваш труд наконец замечен правительством РФ. После множества писем и просьб, но замечен и оценен по достоинству», «Наконец-то!!!!!!!!! Лучшая новость!!!», «Дима, от души ПОЗДРАВЛЯЮ!! ТЫ заслуживаешь это Звание, желаю творческих успехов», — пишут в комментариях интернет-пользователи (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).

Кстати, недавно Дима путешествовал по Непалу, и во время экстремального катания на рафтах по горной реке помог незнакомой девушке. Однако в комментариях поклонники Билана не столько восхитились его мужеством («Ангел-хранитель», «Настоящий мужчина!», «Молодец какой, уважаем за поступок»), сколько раскритиковали. Интернет-пользователи отметили, что рафтинг является весьма опасным занятием и при несоблюдении мер безопасности может произойти ЧП.

Фото и видео: Instagram