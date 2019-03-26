Дима Билан получил знак заслуженного артиста РФ на костылях: «Рад служить душам людей»

«Прежде всего хочу сказать спасибо всем моим дорогим сердцу людям — то есть вам, друзья, всем кто писал письма, поддерживал меня и был и остается поклонником моей музыки и моего пути — это наша награда!!! Конечно спасибо министерству культуры, быть на острие у руля огромного потока вкусов направлений, мнений, жанров и характеров — труд невероятный!!! Мы же все таки государство не анархическое! Не буду уходить в дебри, тем более это не моя профессия, скажу просто все начинается с нас самих и трудится, вышибая искры в профессии — это главное!!! Рад служить душам людей!!! Спасибо вам за эту оценку, быть нужным эта идея одна из главных!!! Приятно быть официально оцененным главой нашей страны!» — так высказался в своем микроблоге Билан, опубликовав видео момента награждения (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

«Поздравляю, это заслуженно!!!», «Wow! Дима, ты достоин этого! Поздравляем!», «Радостно осознавать, что Ваш труд наконец замечен правительством РФ. После множества писем и просьб, но замечен и оценен по достоинству», «Наконец-то!!!!!!!!! Лучшая новость!!!», «Дима, от души ПОЗДРАВЛЯЮ!! ТЫ заслуживаешь это Звание, желаю творческих успехов», — пишут в комментариях интернет-пользователи.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram