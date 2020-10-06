Девятилетний мальчик погиб, делая «солнышко» на качелях
Ведомство возбудило уголовное дело по факту получения ребенком смертельных травм. 25 сентября девятилетний мальчик во дворе дома в Мотовилихинском районе Перми раскачивался на качелях и решил сделать «солнышко». Видео инцидента было опубликовано в социальных сетях. На кадрах видно, как школьник интенсивно раскачивается, а потом делает шесть оборотов на 360 градусов вокруг верхней перемычки.
Потом он останавливает качели и зовет друзей, перед которыми хвастается. Один из школьников продолжает его раскачивать. Далее мальчик некоторое время качается, делает три оборота «солнышко», но на четвертом вращении падает на землю.
В комментариях горожане написали, что во дворе были установлены двое качелей, одни из них не имели блокатора, который ограничивает сильное раскачивание. Пострадавший ребенок был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось, через десять дней, 5 октября, он скончался.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»). Следователи выясняют детали произошедшего.
Фото: Pexels Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!