Девятилетний мальчик погиб, делая «солнышко» на качелях

Потом он останавливает качели и зовет друзей, перед которыми хвастается. Один из школьников продолжает его раскачивать. Далее мальчик некоторое время качается, делает три оборота «солнышко», но на четвертом вращении падает на землю.

В комментариях горожане написали, что во дворе были установлены двое качелей, одни из них не имели блокатора, который ограничивает сильное раскачивание. Пострадавший ребенок был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось, через десять дней, 5 октября, он скончался.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»). Следователи выясняют детали произошедшего.