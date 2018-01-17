В Сети появилось новое видео в поддержку курсантов института гражданской авиации, снявших горячий клип на песню Satisfaction.

Флешмоб Satisfaction набирает обороты — некоторое время назад в социальной сети появилось очередное видео в поддержку курсантов Ульяновского института гражданской авиации. На этот раз танцы в казарме устроили девушки — военнослужащие Армии обороны Израиля.

«Пламенный привет курсантам Ульяновского летного училища от солдаток Армии обороны Израиля. Тут за танцы не наказывают», — гласит подпись под коротким роликом.