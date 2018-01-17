Девушки Армии обороны Израиля сняли видео в поддержку ульяновских курсантов
Флешмоб Satisfaction набирает обороты — некоторое время назад в социальной сети появилось очередное видео в поддержку курсантов Ульяновского института гражданской авиации. На этот раз танцы в казарме устроили девушки — военнослужащие Армии обороны Израиля.
«Пламенный привет курсантам Ульяновского летного училища от солдаток Армии обороны Израиля. Тут за танцы не наказывают», — гласит подпись под коротким роликом.
Стоит отметить, что флешмоб также поддержали студенты сельхозтехникума, студенты-медики из Димитровграда, а также курсанты в футболках «МЧС России».
Напомним, по сюжету скандального видеоролика молодые люди устроили вечеринку, на которой все присутствующие веселятся в трусах и атрибутике БДСМ. В первые дни после появления клипа в сети первокурсникам грозило отчисление, но после прокурорской проверки, не усмотревшей ничего особо предосудительного в действиях курсантов, тон в отношении них был смягчен. Провинившиеся написали объяснительные на имя ректора института, в которых пояснили свое участие в съемках остатком детсткости, непривычностью режима и тем фактом, что еще не успели отвыкнуть от отчего дома, где в свободное от учебы время можно было танцевать, не боясь получить по фуражке.