Девушка сделала тест ДНК и узнала, что ее отец миллиардер

В посте в социальных сетях Кэт объяснила, что однажды на Рождество ее отцу пришла в голову «блестящая идея» провести всей семьей тест ДНК на выявление предков, который дал неожиданные результаты.

Всю жизнь Кэт считала себя ирландкой, потому что носит фамилию Макдональдс и имеет волосы ярко-рыжего цвета. После прохождения теста ДНК она обнаружила, что на 75% является норвежкой, а остальные проценты приходились на немцев и британцев, но никак не на ирландцев.