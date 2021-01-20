Девушка сделала тест ДНК и узнала, что ее отец миллиардер
В посте в социальных сетях Кэт объяснила, что однажды на Рождество ее отцу пришла в голову «блестящая идея» провести всей семьей тест ДНК на выявление предков, который дал неожиданные результаты.
Всю жизнь Кэт считала себя ирландкой, потому что носит фамилию Макдональдс и имеет волосы ярко-рыжего цвета. После прохождения теста ДНК она обнаружила, что на 75% является норвежкой, а остальные проценты приходились на немцев и британцев, но никак не на ирландцев.
'My dad gifted the entire family a DNA test and it uncovered a dark secret'https://t.co/1UAfajAI4l pic.twitter.com/dc8BoJYjkP— Daily Mirror (@DailyMirror) January 19, 2021
Озадаченная девушка позвонила своему отцу и сказала: «Угадай, что? Я совсем не ирландка». Мужчина сопоставил тесты с дочерью и внезапно узнал, что воспитывал чужого ребенка.
«Я немедленно связалась с мамой и двумя тетками, все были в шоке», — поделилась автор. Тест также высветил имя настоящего отца Кэт. «Очевидно, он был старым другом семьи. Я поискала имя человека в Сети и узнала, что он стал миллиардером. Он является генеральным директором крупной компании, и его три дочери работают на него. Я поехала через всю страну к нему. Когда он услышал мое имя, он отказался встретиться со мной, — подчеркнула она. — Я хочу получить больше ответов».
Фото: pixabay.com
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