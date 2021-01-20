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Девушка сделала тест ДНК и узнала, что ее отец миллиардер

Пользователь TikTok Кэт Макдональд рассказала о том, как подарок отца на Рождество раскрыл темную тайну, хранившуюся много лет в семье, свою историю она опубликовала под ником fretlessfeline, пишет Daily Mirror.

В посте в социальных сетях Кэт объяснила, что однажды на Рождество ее отцу пришла в голову «блестящая идея» провести всей семьей тест ДНК на выявление предков, который дал неожиданные результаты.

Всю жизнь Кэт считала себя ирландкой, потому что носит фамилию Макдональдс и имеет волосы ярко-рыжего цвета. После прохождения теста ДНК она обнаружила, что на 75% является норвежкой, а остальные проценты приходились на немцев и британцев, но никак не на ирландцев.

Озадаченная девушка позвонила своему отцу и сказала: «Угадай, что? Я совсем не ирландка». Мужчина сопоставил тесты с дочерью и внезапно узнал, что воспитывал чужого ребенка.

«Я немедленно связалась с мамой и двумя тетками, все были в шоке», — поделилась автор. Тест также высветил имя настоящего отца Кэт. «Очевидно, он был старым другом семьи. Я поискала имя человека в Сети и узнала, что он стал миллиардером. Он является генеральным директором крупной компании, и его три дочери работают на него. Я поехала через всю страну к нему. Когда он услышал мое имя, он отказался встретиться со мной, — подчеркнула она. — Я хочу получить больше ответов».

Фото: pixabay.com

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