Девушка «разрушила» чужую свадьбу, надев на нее подвенечное платье
Четыре года назад девушка вышла замуж, они с мужем устроили небольшую закрытую церемонию. Для этого мероприятия автор приобрела синее платье до колен, которое впоследствии неоднократно надевала на разные торжества, в том числе и на свадьбу родственницы.
Однако «многоразовый свадебный наряд» не понравился сестре автора поста. Она обвинила ее в желании перещеголять невесту. Будущая жена заявила, что сводная сестра своим платьем непременно хотела привлечь все внимание гостей к себе и тем самым разрушила ее свадьбу.
Фото: pixabay.com
«Многие люди выглядят сбитыми с толку, потому что мое платье не похоже на свадебное. Но моя свекровь требует, чтобы я извинилась за испорченную свадьбу. Мой муж говорит, что на моей стороне, однако меня постоянно терзают сомнения», — уточнила гостья торжества.
Автор поста попросила совета и задала вопросы: стоит ли ей извиняться перед обиженной невестой и повлиял ли ее наряд на самом деле на церемонию.
Многие в комментариях обвинили девушку в бессердечности. «Ты не позаботилась о чувствах сестры, надевая подвенечное платье на чужую церемонию. Это, конечно, не конец света, но очень неприятно», — признали они. «Ты поступила очень глупо, заставив переживать невесту еще и об этом в такой день», — подчеркнули другие юзеры. Нашлись и те, кто не увидел в поступке сестры ничего обидного. Они напомнили ей о цвете вечернего платья. «Сестра создает драму на пустом месте», — сочли защитники. «Ты носишь его на разные мероприятия, следовательно, это больше не свадебное платье», — резюмировали пользователи.
Фото: pixabay.com
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