Девушка «разрушила» чужую свадьбу, надев на нее подвенечное платье

Четыре года назад девушка вышла замуж, они с мужем устроили небольшую закрытую церемонию. Для этого мероприятия автор приобрела синее платье до колен, которое впоследствии неоднократно надевала на разные торжества, в том числе и на свадьбу родственницы.

Однако «многоразовый свадебный наряд» не понравился сестре автора поста. Она обвинила ее в желании перещеголять невесту. Будущая жена заявила, что сводная сестра своим платьем непременно хотела привлечь все внимание гостей к себе и тем самым разрушила ее свадьбу.