Девушка рассказала, как провести 2021 год без покупок
Реклама в социальных сетях и на улицах призывает нас покупать все больше, но в итоге через несколько месяцев в шкафах можно найти вещи с бирками и этикетками. Каждый пятый британец не знает, сколько у него долгов, а 36% людей беспокоятся о своих финансах.
По словам матери, 2020 год стал периодом нестабильности и сейчас самое лучшее время контролировать свои траты. «Когда я закончила год без покупок, мне удалось сэкономить 25 тысяч фунтов стерлингов (2,5 миллиона рублей), так что это того стоит. Идея года без покупок может показаться ошеломляющей, но это довольно просто», - призналась она.
Эксперт рекомендует задаться целью, для чего вы хотите вернуть контроль над своими деньгами. Свою задачу стоит написать на бумаге и повесить в видном месте – это поможет в моменты, когда исчезнет мотивация. Стоит оценить свои траты и провести анализ: куда утекают ваши деньги. Относитесь к «новой философии» потребления не как к наказанию, а как к возможностям и вызову.
После тщательного изучения расходов приступайте к разработке стратегии. Перечислите ежемесячные траты и разбейте их по пунктам. Сначала запишите обязательные, потом добавляйте «удовольствия». Допустим, если вы любите еду на вынос, то внесите это один раз в список.
Джарвис в течение 2020 года не покупала одежду. «Никаких средств по уходу за кожей или макияжа, если косметика еще не закончилась», - говорит она. Кроме того, в течение года девушка не стриглась в парикмахерской, не брала кофе на вынос и ела только дома, за исключением праздников. Она планировала недельное меню и закупала под него продукты, не давая им испортиться.
«Посмотрите, как можно освободить дом от ненужной мебели и вещей. Более минималистичный подход будет хорошим шагом в сторону отказа от расходов. Кроме того, посмотрите на некоторые покупки в доме, которые вы приобрели, и спросите себя, вызывают ли они радость - делают ли они вас счастливыми?» - уточнила она.
Фото: pexels.com
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