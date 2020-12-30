Девушка рассказала, как провести 2021 год без покупок

Реклама в социальных сетях и на улицах призывает нас покупать все больше, но в итоге через несколько месяцев в шкафах можно найти вещи с бирками и этикетками. Каждый пятый британец не знает, сколько у него долгов, а 36% людей беспокоятся о своих финансах.

По словам матери, 2020 год стал периодом нестабильности и сейчас самое лучшее время контролировать свои траты. «Когда я закончила год без покупок, мне удалось сэкономить 25 тысяч фунтов стерлингов (2,5 миллиона рублей), так что это того стоит. Идея года без покупок может показаться ошеломляющей, но это довольно просто», - призналась она.

Эксперт рекомендует задаться целью, для чего вы хотите вернуть контроль над своими деньгами. Свою задачу стоит написать на бумаге и повесить в видном месте – это поможет в моменты, когда исчезнет мотивация. Стоит оценить свои траты и провести анализ: куда утекают ваши деньги. Относитесь к «новой философии» потребления не как к наказанию, а как к возможностям и вызову.