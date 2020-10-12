Девушка рассказала, как фобия водить машину стоила ей работы и огромного состояния
Многие годы она делала все, чтобы не садиться за руль. «Для сверстников момент, когда исполняется 17 лет, - было временем, когда можно получить права и начать ездить. Обучение вождению рассматривалось как обряд посвящения, знаменующий долгожданный переход ко взрослой жизни, новое чувство независимости и ответственности», - говорит она. Тем не менее, Джонс всегда избегала машин. «В моем случае вождение было ужасающим опытом, и это чувство доставляло много стыда», - признается она.
Выяснилось что амаксофобия, страх перед вождением, затрагивает до 20% автомобилистов в Великобритании. Такие люди все же ездят на автомобилях, чаще их страх проявляется как легкое волнение на дороге. При этом в некоторых случаях имеют место настоящие панические атаки.
The car sat languishing on the drive as I continued to have vivid images of losing control and crashing https://t.co/Iqh5Hn0xS8— Metro Lifestyle (@MetroUK_Life) October 11, 2020
«Я не совсем понимаю, как появился мой страх перед вождением. Мои родители были уверенными водителями, и я никогда не попадала в аварии, тем не менее, моя фобия росла с каждым днем. Впервые это появилось в подростковом возрасте, когда родители предложили мне уроки вождения в качестве подарка на день рождения, а пожилой сосед даже одолжил подержанный автомобиль. Но машина томилась на дороге, а у меня по-прежнему перед глазами крутились яркие образы, как теряю управление, сбиваю, убиваю людей. В моих руках автомобиль казался гигантской металлической машиной смерти», - признается британка.
Со временем девушка переехала в пригород Лондона и поняла, что не всегда может рассчитывать на общественный транспорт. Она регулярно опаздывала на работу. Страх вождения мешал устроиться на более оплачиваемую должность: при виде строчки «нужны водительские права», девушка чуть ли не теряла сознание.
«Друзья отправлялись в веселые дорожные поездки в разные части страны, даже от побережья до побережья Америки, я наблюдала с тихой завистью», - вспоминает Даниэль. В конце концов, девушка решила записаться на курсы вождения. «Моя фобия вызывала споры дома, стоила целое состояние на такси, а мои дети регулярно были вынуждены гулять во время грозы, потому что «мама не любит водить машину». Я знала: что-то надо менять», - вспоминает она.
Справиться с врагом в голове помогла переоценка установок. Джонс постаралась выгнать «неудачницу за рулем» из своих мыслей. «Я смогла сосредоточиться за рулем, отказалась от лекарств в депрессии и научилась нескольким отличным дыхательным упражнениям. Удивительно, понадобился всего один урок, я начала совершать короткие путешествия. Постепенно моя уверенность росла, пока я, наконец, не смогла ездить в течение двух часов по автостраде в одиночку. Мысль о том, чтобы продолжать жить в страхе, оказалась гораздо более пугающей, чем мои страхи относительно того, что может случиться за рулем. Год спустя, и хотя я все еще немного нервничаю, я чувствую, что получила новое чувство свободы», - признается женщина.
Фото: Pexels.com
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!