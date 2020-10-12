Девушка рассказала, как фобия водить машину стоила ей работы и огромного состояния

Со временем девушка переехала в пригород Лондона и поняла, что не всегда может рассчитывать на общественный транспорт. Она регулярно опаздывала на работу. Страх вождения мешал устроиться на более оплачиваемую должность: при виде строчки «нужны водительские права», девушка чуть ли не теряла сознание.

«Друзья отправлялись в веселые дорожные поездки в разные части страны, даже от побережья до побережья Америки, я наблюдала с тихой завистью», - вспоминает Даниэль. В конце концов, девушка решила записаться на курсы вождения. «Моя фобия вызывала споры дома, стоила целое состояние на такси, а мои дети регулярно были вынуждены гулять во время грозы, потому что «мама не любит водить машину». Я знала: что-то надо менять», - вспоминает она.

Справиться с врагом в голове помогла переоценка установок. Джонс постаралась выгнать «неудачницу за рулем» из своих мыслей. «Я смогла сосредоточиться за рулем, отказалась от лекарств в депрессии и научилась нескольким отличным дыхательным упражнениям. Удивительно, понадобился всего один урок, я начала совершать короткие путешествия. Постепенно моя уверенность росла, пока я, наконец, не смогла ездить в течение двух часов по автостраде в одиночку. Мысль о том, чтобы продолжать жить в страхе, оказалась гораздо более пугающей, чем мои страхи относительно того, что может случиться за рулем. Год спустя, и хотя я все еще немного нервничаю, я чувствую, что получила новое чувство свободы», - признается женщина.