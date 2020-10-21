Девочки подрались, задувая свечи на праздничном торте, и удивили пользователей
Фото: pexels.com
Пользователь под ником gabrieldamakampos 20 октября выложил ролик, в котором показал, как прошел день рождения его маленькой дочери. В начале ролика всё кажется обыденным: малышка улыбается, а все собираются встретить праздничный торт с сияющими на нем свечами. Комната украшена шарами розового цвета, на заднем плане видно фигуру в форме цифры «3». Дальше разворачивается настоящая трагедия. Сестра именинницы задувает свечи за секунду перед тем, как это делает младшая родственница. Обиженная виновница торжества накидывается на сестру, цепляется за ее волосы, завязывается драка.
В комментариях людей удивила не сама ситуация, а холодное и безразличное лицо сестры именинницы. Они опознали на видео будущую социопатку.
«Я против насилия, но сделал бы то же самое», — подписал видео автор. Пользователи сайта согласились с ним и уточнили, что подобное поведение некрасиво в любом возрасте. «Вот это самодовольство. Мне 28, и я тоже хочу оторвать ей челку», — уточнили в комментариях. «Такая ухмылка на лице даже после того, как сестра двинула ей. Какая же она противная», — считают зрители. Еще один пользователь пошутил, что показал ролик бабушке — противнице абортов, и она поменяла свое мнение. «У меня была племянница (она была старше меня), которая избивала меня, пока однажды ее бабушка не стала бить ее деревянной ложкой всякий раз, когда она пыталась это сделать», - призналась девушка в комментариях. Также юзеры предположили, что девочка вырастет социопатом. «Чтобы сделать это и уйти со спокойной улыбкой требуется особый вид отсутствия эмоционального заземления», — считают они.
Фото: Reddit / gabrieldamakampos, pexels.com
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