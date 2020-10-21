Девочки подрались, задувая свечи на праздничном торте, и удивили пользователей

Пользователь под ником gabrieldamakampos 20 октября выложил ролик, в котором показал, как прошел день рождения его маленькой дочери. В начале ролика всё кажется обыденным: малышка улыбается, а все собираются встретить праздничный торт с сияющими на нем свечами. Комната украшена шарами розового цвета, на заднем плане видно фигуру в форме цифры «3». Дальше разворачивается настоящая трагедия. Сестра именинницы задувает свечи за секунду перед тем, как это делает младшая родственница. Обиженная виновница торжества накидывается на сестру, цепляется за ее волосы, завязывается драка.

В комментариях людей удивила не сама ситуация, а холодное и безразличное лицо сестры именинницы. Они опознали на видео будущую социопатку.