Девочка зажгла фейерверк и лишилась пальца

Хирургам удалось «залатать» раны, но они не смогли снова сшить палец. Спустя восемь лет после инцидента Софи по-прежнему не может правильно держать руку при письме и все еще вздрагивает, когда слышит громкие звуки.

«Я была немного самоуверенной, думая, что могу зажечь и потушить фейерверк до того, как он взорвется. Просто отдыхала на кушетке и щелкнула зажигалкой рядом с фейерверком. Через три или четыре секунды он сработал и снес мне палец. Я схватила себя за руку и увидела раскрытую ладонь — были видны кости и кровь. Моя мама и сестра были в постели, они услышали хлопок и прибежали», — вспомнила она. 49-летняя мать подростка Микаэла Уайлдинг обернула руку Софи полотенцем и вызвала скорую помощь.

Пострадавшая была доставлена в больницу в Ормскирке, Западный Ланкашир, а затем ее перевели в детскую больницу «Олдер Хей» в Ливерпуле. Девушка перенесла изнурительную восьмичасовую операцию. Когда она пришла в себя, врачи сообщили ужасающую новость: подросток потеряла большую часть указательного пальца.