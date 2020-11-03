Девочка зажгла фейерверк и лишилась пальца
По ее словам, в 14 лет она «была дерзкой» и поэтому думала, что сможет быстро погасить фейерверк в случае, если что-то пойдет не так. 22-летняя девушка вспомнила день, когда потеряла палец, и поделилась фотографиями своего протеза.
Teen who had finger blown off lighting firework on sofa says 'I was cocky'https://t.co/lM9P2zh2GH— Daily Mirror (@DailyMirror) November 2, 2020
Коллинз купила коробку фейерверков у «случайного парня» на улице. В день, когда случилась беда, Софи сидела на диване и решила повеселиться. Но все пошло не так, как было задумано. Фейерверк взорвался и «отрезал» большую часть указательного пальца на правой руке подростка. Остальная часть конечности была изувечена массивной зияющей раной с выступающими сухожилиями и костями.
Хирургам удалось «залатать» раны, но они не смогли снова сшить палец. Спустя восемь лет после инцидента Софи по-прежнему не может правильно держать руку при письме и все еще вздрагивает, когда слышит громкие звуки.
«Я была немного самоуверенной, думая, что могу зажечь и потушить фейерверк до того, как он взорвется. Просто отдыхала на кушетке и щелкнула зажигалкой рядом с фейерверком. Через три или четыре секунды он сработал и снес мне палец. Я схватила себя за руку и увидела раскрытую ладонь — были видны кости и кровь. Моя мама и сестра были в постели, они услышали хлопок и прибежали», — вспомнила она. 49-летняя мать подростка Микаэла Уайлдинг обернула руку Софи полотенцем и вызвала скорую помощь.
Пострадавшая была доставлена в больницу в Ормскирке, Западный Ланкашир, а затем ее перевели в детскую больницу «Олдер Хей» в Ливерпуле. Девушка перенесла изнурительную восьмичасовую операцию. Когда она пришла в себя, врачи сообщили ужасающую новость: подросток потеряла большую часть указательного пальца.
Фото: pixabay.com
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