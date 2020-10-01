Девочка умерла от сердечного приступа, вызванного укусами вшей

Полиция выяснила, что ребенок не ходил в школу с февраля 2020 года, девочка не мылась несколько недель до гибели. «Я был потрясен, когда увидел ее лежащую там, и не сразу осознал, что девочка мертва», - поделился начальник полиции Айви Унтимоти Роби. При этом социальные службы хотели отобрать ребенка у родителей в год ее рождения – в 2008-м. Мать и отец неоднократно утверждали, что не могут обеспечить дочь.