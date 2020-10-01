Девочка умерла от сердечного приступа, вызванного укусами вшей
Кейтлин Йозвяк из Мейкона, штат Джорджия, была найдена мертвой в грязной комнате в окружении паразитов. Полицейские арестовали ее родителей - 38 летнего Джои Йозвяка и 37-летнюю Кэтрин Хортон. Им вменяется убийство второй степени. По версии следствия, остановка сердца произошла в результате тяжелой анемии, которая, вероятно, была вызвана неоднократными укусами.
Специальный агент Райан Хилтон из Бюро расследований Джорджии утверждает, что прибывшие 27 августа на место полицейские нашли «самое серьезное» заражение вшами, которое когда-либо видели. Паразиты копошились по матрасе ребенка, ее мягких игрушках и мебели.
Parents charged with murder after lice infestation in daughter's hair caused her death https://t.co/uipsWn7wj2— Daily Mail US (@DailyMail) October 1, 2020
Полиция выяснила, что ребенок не ходил в школу с февраля 2020 года, девочка не мылась несколько недель до гибели. «Я был потрясен, когда увидел ее лежащую там, и не сразу осознал, что девочка мертва», - поделился начальник полиции Айви Унтимоти Роби. При этом социальные службы хотели отобрать ребенка у родителей в год ее рождения – в 2008-м. Мать и отец неоднократно утверждали, что не могут обеспечить дочь.
Фото: Global Look Press Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!