Девочка, сладко спящая между котом и собакой, покорила Сеть
Фото: Douyin / 727R17
На кадрах трехлетняя малышка, имя которой не называется, сладко сопит меду золотистым ретривером Дабао и котом по кличке Мотор. Как пишет издание, животные стали лучшими друзьями китаянки. Видео понравилось 3,5 миллиона подписчикам.
«С тех пор, как я родила ребенка, наша собака перестала разрушать мебель, а кошка - царапать стены. Это потрясающе», - написала мать описание к посту.
На других видео четвероногие друзья и девочка играют в переодевания, девочка расчесывает шерсть Дабао и читает рассказы Motor, а также «банда» вместе наблюдает восход солнца.
«Это так трогательно! Кот всегда защищает девочку, он следует за ней, куда бы она ни пошла», - прокомментировали юзеры. «У вас есть собака, кошка и ребенок. Вы победитель жизни! Я так завидую», - написал еще один пользователь. «Вы когда-нибудь видели более сладкое зрелище? Какая счастливая девочка! Кошка и собака ее так любят, что позволяют делать с собой все», - написал удивленный мужчина.
Фото: Douyin / 727R17 Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!