Девочка, сладко спящая между котом и собакой, покорила Сеть

На других видео четвероногие друзья и девочка играют в переодевания, девочка расчесывает шерсть Дабао и читает рассказы Motor, а также «банда» вместе наблюдает восход солнца.

«Это так трогательно! Кот всегда защищает девочку, он следует за ней, куда бы она ни пошла», - прокомментировали юзеры. «У вас есть собака, кошка и ребенок. Вы победитель жизни! Я так завидую», - написал еще один пользователь. «Вы когда-нибудь видели более сладкое зрелище? Какая счастливая девочка! Кошка и собака ее так любят, что позволяют делать с собой все», - написал удивленный мужчина.