Девочка получила ожоги лица и тела после возгорания шампуня от вшей

Алима получила ожоги третьей степени, огонь захватил 55% ее тела, включая лицо, голову, руки, грудь, бедра, живот, спину и руки. Она также потеряла семь пальцев и в настоящее время может двигать только двумя оставшимися пальцами. Девочка перенесла несколько операций по пересадке кожи.

«Внутренние органы не пострадали. Врачи говорили, что у меня больше не вырастут волосы, но каким-то чудом это произошло. Я все еще могу вести совершенно нормальную жизнь. Я могу водить машину и заниматься повседневными делами», - объяснила пострадавшая.