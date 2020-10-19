Девочка получила ожоги лица и тела после возгорания шампуня от вшей
Фото: instagram.com/aleemaxali
Девочка вернулась домой из интерната на выходные с вшами, она решила попробовать вывести из с помощью лечебного шампуня. Пока девочка ждала рекомендуемые пять минут, она решила вынести мусор из кухни. Ее мама готовила, и никто из них не догадывался, что вещество на волосах Алимы очень легко воспламеняется. Когда 12-летняя девочка прошла мимо плиты, ее волосы загорелись, а голову быстро охватило пламя. Пострадавшую срочно доставили в больницу и поместили в реанимацию, где ее на два месяца погрузили в искусственную кому.
«Я поймала вшей и попросила маму вывести их. В ту же ночь она нанесла лекарство мне на волосы, а затем пошла на кухню готовить еду. Когда загорелись мои волосы, я запаниковала и впала в состояние шока. Думала, что умру», - признается девушка.
Алима получила ожоги третьей степени, огонь захватил 55% ее тела, включая лицо, голову, руки, грудь, бедра, живот, спину и руки. Она также потеряла семь пальцев и в настоящее время может двигать только двумя оставшимися пальцами. Девочка перенесла несколько операций по пересадке кожи.
«Внутренние органы не пострадали. Врачи говорили, что у меня больше не вырастут волосы, но каким-то чудом это произошло. Я все еще могу вести совершенно нормальную жизнь. Я могу водить машину и заниматься повседневными делами», - объяснила пострадавшая.
Фото: Instagram/ @aleemaxali, pixabay.com
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