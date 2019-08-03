passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Детские пособия в России увеличатся с 1 января 2020 года

Президент России подписал закон об увеличении детских пособий.

2 августа президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении детских пособий, благодаря которому большее количество семей смогут получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка. Как сообщает РИА Новости, согласно новому закону, нуждающимися семьями будут признаны те, чей доход ниже двукратной величины прожиточного минимума в регионе. В настоящее время, размер дохода для получения пособий равен полуторакратному прожиточному минимуму.

Речь идет о пособии на первого и второго ребенка в возрасте от полутора до трех лет, которое, на сегодняшний день, составляет 50 рублей. С 1 января 2020 года семьи смогут получать пособие в размере прожиточного минимума.

Более того, изменился срок со дня рождения ребенка, в течение которого можно подать документы на оформление выплат — вместо полутора лет это можно сделать в течение трех.

Текст: Наталья Емельянова

Фото: vostock-photo

Видео: YouTube/ Россия 24

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!