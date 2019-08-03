Детские пособия в России увеличатся с 1 января 2020 года

Речь идет о пособии на первого и второго ребенка в возрасте от полутора до трех лет, которое, на сегодняшний день, составляет 50 рублей. С 1 января 2020 года семьи смогут получать пособие в размере прожиточного минимума.

Более того, изменился срок со дня рождения ребенка, в течение которого можно подать документы на оформление выплат — вместо полутора лет это можно сделать в течение трех.