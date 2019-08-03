Детские пособия в России увеличатся с 1 января 2020 года

2 августа президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении детских пособий, благодаря которому большее количество семей смогут получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка. Как сообщает РИА Новости, согласно новому закону, нуждающимися семьями будут признаны те, чей доход ниже двукратной величины прожиточного минимума в регионе. В настоящее время, размер дохода для получения пособий равен полуторакратному прожиточному минимуму.
Речь идет о пособии на первого и второго ребенка в возрасте от полутора до трех лет, которое, на сегодняшний день, составляет 50 рублей. С 1 января 2020 года семьи смогут получать пособие в размере прожиточного минимума.
Более того, изменился срок со дня рождения ребенка, в течение которого можно подать документы на оформление выплат — вместо полутора лет это можно сделать в течение трех.
Текст: Наталья Емельянова
Фото: vostock-photo
Видео: YouTube/ Россия 24
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