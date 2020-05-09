Дети Киркорова и сын Лазарева умилили Сеть трогательными поздравлениями с Днем Победы
Фото: Instagram Филиппа Киркорова
9 мая — очень важный и памятный день в истории нашей страны. Пандемия коронавируса нарушила планы проведения торжественных мероприятий, но не отменила праздник со слезами на глазах. Лента Instagram переполнена фотографиями героев войны, воспоминаниями потомков и трогательными поздравлениями.
Алла-Виктория и Мартин Киркоровы умилили Сеть прочтением стихотворения «Я никогда не видел той войны». «С днём Великой Победы! С 9 мая! Пусть на лицах цветут улыбки, а слёзы льются только от радости. Спасибо всем тем, кто воевал во имя мира и свободы, мы искренне гордимся ими и храним вечную память 🙏🏻», — поздравил Филипп Киркоров.
Сергей Лазарев поздравил россиян вместе с сыном Никитой: «Как важно, чтобы молодое поколение знало о подвигах наших дедов и прадедов! Как важно не допустить повторения кровопролитий и ужаса. Как важно сохранять мир ! Как хочется, чтобы наши дети и внуки жили в мирное и спокойное время!! С Днем Великой Победы! С 9 мая!».
Стихотворное поздравление от сына Артемия опубликовала и Наталья Подольская: «Друзья! Всех с Великим Днём Победы !!!! Ничто не забыто , никто не забыт ! Помним и чтим 🙏🏻 и благодарим».
Герман Адаев, сын Катерины Шпицы, прочел стихотворение Сергея Михалкова «Мир».
Кристина Асмус поделилась видео с шестилетней дочерью Настей.
Юлия Барановская спела с детьми песню «День Победы».
Редакция Passion.ru поздравляет всех с праздником Великой Победы!
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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