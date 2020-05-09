Дети Киркорова и сын Лазарева умилили Сеть трогательными поздравлениями с Днем Победы

9 мая — очень важный и памятный день в истории нашей страны. Пандемия коронавируса нарушила планы проведения торжественных мероприятий, но не отменила праздник со слезами на глазах. Лента Instagram переполнена фотографиями героев войны, воспоминаниями потомков и трогательными поздравлениями.

Алла-Виктория и Мартин Киркоровы умилили Сеть прочтением стихотворения «Я никогда не видел той войны». «С днём Великой Победы! С 9 мая! Пусть на лицах цветут улыбки, а слёзы льются только от радости. Спасибо всем тем, кто воевал во имя мира и свободы, мы искренне гордимся ими и храним вечную память 🙏🏻», — поздравил Филипп Киркоров.