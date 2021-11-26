Депутат Госдумы посоветовал антипрививочникам «сидеть в лесу и никого не заражать»

Соответствующий разговор состоялся в эфире программы «Своя правда», что транслируется на радио «Говорит Москва». В беседе с ведущим радиопередачи Юрием Будкиным Рифат Шайхутдинов выступил с идеей держать на домашнем карантине людей, не прививающихся из личных соображений, а также предложил введение барьеров для работодателей.

«Есть закон, календарь прививок, по которому все спокойно ставят прививки. Ограничиваем тогда. Раз вы не пойдете (прививаться), значит, вы не имеете права сюда приходить, вы не имеете права на работу ходить. Нужно объяснить людям, что когда они говорят, что "мое тело — мое дело", это на самом деле не так. Пусть он идет в лес, там сидит и никого не заражает. Это современная форма карантина», — высказался политик.