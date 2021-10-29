Проценко рассказал, существует ли сегодня эффективный препарат для лечения COVID-19

Об этом Проценко заявил в эксклюзивном интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 1». «К сожалению, надо признать факт, что целенаправленного противовирусного лечения, препарата эффективного, который бы подавлял распространение вируса, нет. Лечение меняется, но это лечение не вируса, а тех осложнений, которые он вызывает», — передал главврач.

По словам Дениса Проценко, вакцина — это не защита от факта инфицирования, а подготовка организма и иммунной системы ко встрече с вирусом. То есть привитый против COVID-19 человек заболеть может, однако чаще всего перенесет бессимптомно и с легким течением, в редких случаях с госпитализацией. «Подавляющее число пациентов, которые сейчас находятся в больнице в Коммунарке, это пациенты не вакцинированные», — добавил он и порекомендовал ревакцинироваться через каждые 6 месяцев.