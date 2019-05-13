Деньги не важны: 78% россиян работают в удовольствие

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел телефонный опрос, в ходе которого выяснил, что большинство россиян работает не ради денег. 78% респондентов рассказали, что продолжили бы заниматься любимым делом, даже если бы отпала финансовая необходимость, сообщает РБК. Из них 56% граждан остались бы на имеющейся работе, сменили бы ее только 22%. И только пятая часть опрошенных хотела бы раз и навсегда уволиться (21%).
Фото: Sergey Kovalev/ Global Look press
Среди участников опроса 68% уверены, что их зарплата не вырастет, если они будут работать больше или лучше.
Профессию россияне выбирают по следующим критериям: обстоятельства - 34%, личные интересы - 30%, размер зарплаты - 17%, отсутствие выбора - 17%, карьерный рост и престиж конкретной работы - 12%, востребованность профессии - 10%, традиции в семье - 7%, мнение родных и знакомых - 6%, из-за нежелания идти в армию - 1%.
В апреле ресурс HeadHunter провел свой опрос, в результате которого выяснилось, что 90% россиян готовы работать сверхурочно, если работодатель будет максимально заботиться о сотрудниках. И только 5% опрошенных уверены, что начальство делает это, 47% оценивают заботу как низкую.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Konstantin Kokoshkin, Sergey Kovalev/ Global Look press
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!