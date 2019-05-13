Деньги не важны: 78% россиян работают в удовольствие

Среди участников опроса 68% уверены, что их зарплата не вырастет, если они будут работать больше или лучше.

Профессию россияне выбирают по следующим критериям: обстоятельства - 34%, личные интересы - 30%, размер зарплаты - 17%, отсутствие выбора - 17%, карьерный рост и престиж конкретной работы - 12%, востребованность профессии - 10%, традиции в семье - 7%, мнение родных и знакомых - 6%, из-за нежелания идти в армию - 1%.

В апреле ресурс HeadHunter провел свой опрос, в результате которого выяснилось, что 90% россиян готовы работать сверхурочно, если работодатель будет максимально заботиться о сотрудниках. И только 5% опрошенных уверены, что начальство делает это, 47% оценивают заботу как низкую.