Деньги на ветер: от каких услуг ЖКХ могут отказаться россияне и сэкономить на счетах

По словам специалиста, собственники могут отказаться от проводной радиосвязи, которая есть в домах советской застройки. Тогда радиоточка нужна была для вещания всесоюзных программ и новостей, а сейчас может использоваться для оповещения населения о ЧС. «Чтобы отказаться от радиоточки, собственнику квартиры необходимо обратиться с письменным заявлением к поставщику услуги и предоставить все необходимые документы — перечень документов устанавливается поставщиком услуг», — объясняет юрист в беседе с агентством «Прайм».

Также в многоквартирных домах проведена общая телевизионная антенна, которой пользуются не все жильцы. Они могут обратиться с требованием ее отключения в обслуживающую организацию с письменным заявлением и необходимыми документами.

Отказ от неиспользуемых услуг радиовещания и телевидения позволит сократить расходы на коммуналку, утверждает Сергей Савельев.