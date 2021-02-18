Демограф дал неутешительный прогноз о численности населения России к 2040 году
По его словам, к 2030 году россиян станет примерно 137-140 миллионов. «К 2040 году - 130 миллионов с чем-то. А вот «с чем» - вопрос проводимой властями демографической политики, с ее помощью можно будет опять вернуться на уровень выше 140», - подчеркнул эксперт.
По мнению специалиста, чтобы население страны не сокращалось такими темпами, необходимы финансовые вложения. На поддержку рождаемости и борьбы со смертностью нужно вкладывать около пяти триллионов рублей каждый год. Ракша считает, что на исправление демографической ситуации должно уходить не менее 4-5% ВВП.
Специалист отметил, что рождаемость снижается не только в России. Эта тенденция характерна для всех стран мира. Исключение составляют самые отсталые государства Африки и Средняя Азия: Таджикистан, Казахстан, Туркменистан и Узбекистан.
Как пишет «Лента.ру», согласно предварительному прогнозу численности населения Росстата за 2020 год, в РФ проживают 146,24 миллиона человек. Это на 510 тысяч человек меньше, чем было годом ранее.
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Фото: pexels.com
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