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Дедушка Пэрис Хилтон умер в возрасте 91 года

СМИ сообщили о смерти владельца гостиничного бизнеса Hilton

В четверг, 19 сентября, в Лос-Анджелесе на 92-м году жизни скончался Баррон Хилтон, владелец сети отелей Hilton. О смерти дедушки сообщила его внучка, Пэрис Хилтон. «Он был Легендой, дальновидным, блестящим, красивым, добрым и жил жизнью, полной достижений и приключений», — гласит пост в Twitter блондинки.

CNN уточняет, что Баррон Хилтон ушел из жизни по естественным причинам.

Напомним, Баррон Хилтон — сын основателя Hilton Hotels Corp. Конрада Хилтона. В 1966 году Баррон занял пост президента правления отельной империей, а спустя тридцать лет стал председателем совета директоров. У Баррона Хилтона осталось восемь детей, пятнадцать внуков и четверо правнуков.

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Globallookpress

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