Дедушка Пэрис Хилтон умер в возрасте 91 года

В четверг, 19 сентября, в Лос-Анджелесе на 92-м году жизни скончался Баррон Хилтон, владелец сети отелей Hilton. О смерти дедушки сообщила его внучка, Пэрис Хилтон. «Он был Легендой, дальновидным, блестящим, красивым, добрым и жил жизнью, полной достижений и приключений», — гласит пост в Twitter блондинки.
I am deeply saddened by the loss of my grandfather Barron Hilton. He was a Legend, a visionary, brilliant, handsome, kind and lived a life full of accomplishment and adventure. Ever since I was a little girl I have looked up to him as a businessman. pic.twitter.com/eGFXAz1LUr— Paris Hilton (@ParisHilton) 20 сентября 2019 г.
CNN уточняет, что Баррон Хилтон ушел из жизни по естественным причинам.
Напомним, Баррон Хилтон — сын основателя Hilton Hotels Corp. Конрада Хилтона. В 1966 году Баррон занял пост президента правления отельной империей, а спустя тридцать лет стал председателем совета директоров. У Баррона Хилтона осталось восемь детей, пятнадцать внуков и четверо правнуков.
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Globallookpress
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