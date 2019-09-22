Дедушка Пэрис Хилтон умер в возрасте 91 года

CNN уточняет, что Баррон Хилтон ушел из жизни по естественным причинам.

Напомним, Баррон Хилтон — сын основателя Hilton Hotels Corp. Конрада Хилтона. В 1966 году Баррон занял пост президента правления отельной империей, а спустя тридцать лет стал председателем совета директоров. У Баррона Хилтона осталось восемь детей, пятнадцать внуков и четверо правнуков.