Даша Жукова стала мамой в третий раз — известная московская предпринимательница родила своему супругу, греческому миллиардеру Ставросу Ниархосу, сына. Об этом сообщает телеграм-канал Татлер-Батлер.

Как сообщают источники, Жукова назвала сына Филиппом. Имя малыш получил в честь дедушки Ставроса Ниархоса.

О пополнении в семье стало известно в декабре прошлого года. Об этом сообщили западные СМИ со ссылкой на свои источники.

Предложение руки и сердца бывшей жене Романа Абрамовича миллиардер сделал в 2019 году. Пара сыграла шикарную свадьбу, на которую пригласили только самых близких друзей. Закрытое мероприятие прошло на горнолыжном курорте Санкт-Мориц.