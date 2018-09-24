Дарья Мороз тайно развелась с Константином Богомоловым

Слухи о том, что Дарья Мороз и Константин Богомолов больше не являются мужем и женой, ходили давно. Однако пара приходила на все светские мероприятия вместе, и супруги очень мило общались. Тем не менее, как стало известно, еще в середине августа Дарья и Константин подали заявление на развод.
«Страсть между ними, действительно, угасла давно. Однако они старались сохранить семью ради дочки Ани. Увы, ничего не вышло», — рассказали журналу StarHit в окружении Мороз и Богомолова.
Но творческой паре удалось остаться хорошими друзьями — они вместе ездят на кинофестивали, участвуют в благотворительных акциях, работают над театральными постановками, сообща воспитывают наследницу. А буквально на днях стало известно, что Мороз получила главную роль в сериале Богомолова «Содержанки».
Фото: Ekaterina Tsvetkova, Komsomolskaya Pravda, Anatoly Lomohov / Global Look Press, Instagram
Видео: Instagram