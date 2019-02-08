Дарья Мельникова показала трогательное фото с 2-месячным младшим сыном

Дважды мама Дарья Мельникова долго скрывала свою вторую беременность, затем несколько дней не сообщала поклонникам о родах, а теперь не показывает лицо малыша — первое милое фото с младшим сыном (на котором кроха позирует спиной) появилось в микроблоге звезды лишь накануне.
«Стало как-то получше, — так подписала селфи в Instagram Stories Дарья, имея в виду свою новую помаду. Маленький сын при этом спит у нее на плече, — Жаль только, что помада автоматически не убирает синяки под глазами».
Напомним, Дарья и ее супруг, актер Артур Смольянинов, стали родителями во второй раз в декабре прошлого года. У пары подрастает и 3-летний старший сын Артур-младший.
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram