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Дарья Мельникова показала трогательное фото с 2-месячным младшим сыном

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Дарья Мельникова с младшим сыном, имени которого пока не называет

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26-летняя актриса опубликовала первый снимок с малышом.

Дважды мама Дарья Мельникова долго скрывала свою вторую беременность, затем несколько дней не сообщала поклонникам о родах, а теперь не показывает лицо малыша — первое милое фото с младшим сыном (на котором кроха позирует спиной) появилось в микроблоге звезды лишь накануне.

«Стало как-то получше, — так подписала селфи в Instagram Stories Дарья, имея в виду свою новую помаду. Маленький сын при этом спит у нее на плече, — Жаль только, что помада автоматически не убирает синяки под глазами».

Напомним, Дарья и ее супруг, актер Артур Смольянинов, стали родителями во второй раз в декабре прошлого года. У пары подрастает и 3-летний старший сын Артур-младший.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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