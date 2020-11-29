Исполнитель роли Дарта Вейдера из «Звездных войн» скончался на 85 году жизни

Напомним, что Дэйв изобразил зловещего врага Люка Скайуокера в оригинальной трилогии фильмов «Звездные войны», хотя голос персонажа был озвучен американским актером Джеймсом Эрлом Джонсом. По рассказам коллег по съемочной площадки, бристолец получил прозвище «Дарт Фармер» его покойной партнершей по фильму «Звездные войны» Кэрри Фишер из-за его сильного западного акцента. Он получил эту роль благодаря своему внушительному телосложению и истории как тяжелоатлет. Проуз был знаком на британском телевидении в течение многих десятилетий по ролям в фильмах «Доктор Кто» 1972 года, «Два Ронни», «Шоу Кеннета Уильямса» и «Шоу Моркамб и Мудрый». В последние годы он также снялся в сериалах «Миссия резервирования Земли» и «Южные солдаты».

Одна из ролей, которой британский актер гордился больше всего, — это роль Человека из «Кодекса Зеленого Креста», помогающего научить миллионы людей в Великобритании, как безопасно переходить улицу. Звезда охарактеризовал эту роль как «лучшую работу, которую я когда-либо выполнял», и в 2000 году он был награжден MBE за свою работу по обеспечению безопасности дорожного движения.