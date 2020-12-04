Далматинец втайне от хозяев научился играть на пианино и петь «задушевные песни»
Фото: instagram.com/dangdexter
Женщина, живущая в Джерси, опубликовала в социальной сети забавные кадры, на которых собака демонстрирует свои музыкальные данные, пока никто не видит. 43-летняя Эстер описывает двухлетнего Декстера как «большого, глупого пса, играющего на пианино». По ее словам, пианино было куплено для дочери, но лучше всего на нем играет далматинец. После того, как его поймали за «выступлением», в этом ни у кого нет сомнений.
В ролике хозяйка спускается со второго этажа, услышав шум: в гостиной далматинец-самоучка стоит на задних лапах и бьет передними по клавишам. Затем он запрокидывает голову и «запевает» длинные песни. Когда Эстер входит в комнату, черно-белая собака прыгает прочь от пианино.
«Выяснилось, что он играет на пианино, когда меня нет дома. Соседи несколько раз спрашивали, учится ли моя дочь игре на инструменте. Он обычно прекращает свое выступление, как только видит людей», — посмеялась Мейсон.
По мнению 45-летнего Роба, увлечение собаки потрясает. «Это звучит так, будто он поет и пытается играть разные ноты», — улыбнулся он. «Однажды мы услышали, как кто-то играет на пианино посреди ночи и задались вопросом, что, черт возьми, происходит. Когда мы спустились вниз, увидели, что это Декстер, и просто не могли поверить глазам. Может быть, он сможет научить нас играть», — резюмировала Эстер.
Фото и видео: Instagram/@dangdexter, YouTube/Tonight's Entertainment
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!