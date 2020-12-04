Далматинец втайне от хозяев научился играть на пианино и петь «задушевные песни»

«Выяснилось, что он играет на пианино, когда меня нет дома. Соседи несколько раз спрашивали, учится ли моя дочь игре на инструменте. Он обычно прекращает свое выступление, как только видит людей», — посмеялась Мейсон.

По мнению 45-летнего Роба, увлечение собаки потрясает. «Это звучит так, будто он поет и пытается играть разные ноты», — улыбнулся он. «Однажды мы услышали, как кто-то играет на пианино посреди ночи и задались вопросом, что, черт возьми, происходит. Когда мы спустились вниз, увидели, что это Декстер, и просто не могли поверить глазам. Может быть, он сможет научить нас играть», — резюмировала Эстер.