«Да мы уже и не пара»: Наталья Бардо перестала скрывать лицо сына и сообщила о расставании с Мариусом Вайсбергом

В минувшие выходные сын Натальи Бардо и Мариуса Вайсберга отметил свой третий день рождения. Родители опубликовали его фотографии в своих блогах, перестав скрывать лицо малыша.
«Happy b-day, my love», — написала мама.
«Нашему сегодня 3!))) люблю аж мурашки», — написал папа.
Несколькими часами позже, комментируя реплики фолловеров в «сториз», актриса в ответ на комплимент написала: «Да мы уже и не пара».
О романе Натальи Бардо и Мариуса Вайсберга заговорили в 2016 году, и их сын Эрик стал подтверждением этой любви. Еще год назад молодые родители собирались пожениться, Наталья носила кольцо с бриллиантом на безымянном пальце, а Мариус называл ее невестой, но свадьбы так и не случилось.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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