«Да мы уже и не пара»: Наталья Бардо перестала скрывать лицо сына и сообщила о расставании с Мариусом Вайсбергом

О романе Натальи Бардо и Мариуса Вайсберга заговорили в 2016 году, и их сын Эрик стал подтверждением этой любви. Еще год назад молодые родители собирались пожениться, Наталья носила кольцо с бриллиантом на безымянном пальце, а Мариус называл ее невестой, но свадьбы так и не случилось.