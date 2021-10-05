Цукерберг все уронил: самые смешные мемы о том, как «восстали» все соцсети
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Из открытых источников
Стало известно, что в социальной сети Telegram из-за падения Facebook и принадлежащих ему Instagram и WhatsApp за несколько часов зарегистрировались около 50 млн человек.
А посещаемость Twitter вчера вечером была на пике за всю историю существования социальной сети. Но от такой неожиданной активности приложение тоже периодически «глючило».
После нагрузки на серверы Telegram основатель приложения Павел Дуров объявил о возможных сбоях и неполадках при звонках. Но, как оказалось, только мессенджер без каких-либо потерь пережил глобальный сбой в Сети.
А основатель Facebook Марк Цукерберг за несколько часов потерял акции компании на сумму около 7 млрд долларов.
Около двух часов ночи по московскому времени стало известно, что социальные сети постепенно наладили работу и пользователи смогли зайти в приложения.
Фото: Из открытых источников
На тему «воскрешения» приложений появилась своя порция мемов.
Фото: Из открытых источников