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Цукерберг все уронил: самые смешные мемы о том, как «восстали» все соцсети

Вечером 4 октября по всему миру внезапно перестали работать самые популярные социальные сети. Facebook, Instagram и WhatsApp были недоступны в течение почти 7 часов. Интернет пользователи не стали скучать и создали огромное количество смешных мемов на тему цифрового апокалипсиса и выразили поддержку Twitter и Telegram за то, что их серверы выдержали стремительный наплыв пользователей.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Из открытых источников

Стало известно, что в социальной сети Telegram из-за падения Facebook и принадлежащих ему Instagram и WhatsApp за несколько часов зарегистрировались около 50 млн человек.

А посещаемость Twitter вчера вечером была на пике за всю историю существования социальной сети. Но от такой неожиданной активности приложение тоже периодически «глючило».

Сбой в работе Facebook, Instagram, WatsApp

После нагрузки на серверы Telegram основатель приложения Павел Дуров объявил о возможных сбоях и неполадках при звонках. Но, как оказалось, только мессенджер без каких-либо потерь пережил глобальный сбой в Сети.

А основатель Facebook Марк Цукерберг за несколько часов потерял акции компании на сумму около 7 млрд долларов.

Сбой в работе Facebook, Instagram, WatsApp

Около двух часов ночи по московскому времени стало известно, что социальные сети постепенно наладили работу и пользователи смогли зайти в приложения.

Цукерберг все уронил: самые смешные мемы о том, как «восстали» все соцсети

Фото: Из открытых источников

На тему «воскрешения» приложений появилась своя порция мемов.

Фото: Из открытых источников