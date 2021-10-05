Цукерберг все уронил: самые смешные мемы о том, как «восстали» все соцсети

Стало известно, что в социальной сети Telegram из-за падения Facebook и принадлежащих ему Instagram и WhatsApp за несколько часов зарегистрировались около 50 млн человек.

А посещаемость Twitter вчера вечером была на пике за всю историю существования социальной сети. Но от такой неожиданной активности приложение тоже периодически «глючило».