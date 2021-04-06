Цифра дня: на десятилетие «Игры престолов» выпустят яйцо «Фаберже» за 2,2 млн долларов

В январе 2021 года стало известно, что HBO выпустит новый приквел «Игры престолов». Новое шоу снимут на основе фэнтезийных новелл «Повести о Дунке и Эгге» американского писателя Джорджа Мартина. Проект находится на ранней стадии разработки. Каждая серия будущей адаптации повестей должна будет длиться около часа.

Главные герои «Повести о Дунке и Эгге» — рыцарь Дункан Высокий и его молодой принц Эйегон Таргариен. Действия, описанные в произведениях, разворачиваются почти за столетие до событий, случившихся в цикле романов «Песнь льда и пламени».

Напомним, премьера первого сезона знаменитого сериала «Игра престолов» состоялась 17 апреля 2011 года. История о том, как несколько дворянских родов дерутся за власть над континентом под названием Вестерос, стала одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения. К примеру, только последний, восьмой, сезон обошелся НВО в сумму более 90 миллионов долларов.