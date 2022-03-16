Что, зачем и почему? Россиянам объяснили популярность сервисов VPN

В марте среди самых скачиваемых приложений оказались VPN-сервисы. Аббревиатура расшифровывается как Virtual Private Network, то есть виртуальная частная сеть.

Без использования соответствующих сервисов при открытии сайтов или приложений устройство подключается к серверам напрямую. В таком случае сайту известны данные пользователя, который запрашивает информацию. Кроме того, портал создает виртуальный портрет человека, с актуальными для него сведениями, оттуда и берется контекстная реклама.

Благодаря VPN подключение к различным сайтам и приложениям происходит не напрямую, как это происходит обычно, а осуществляется с помощью удаленных серверов VPN, а уже через них к необходимым интернет-площадкам. В таком случае информация о местонахождении и предпочтениях пользователя неизвестна. Вместе с тем происходит шифрование трафика, а значит данные оказываются защищены от перехвата.

Однако многие приложения VPN небезопасны для личных данных владельца устройства, поскольку они просто меняют местоположения путем подключения его к иностранным серверам. Тогда трафик не шифруется, но доступ к запрещенным соцсетям восстанавливается, передает Ufanotes.ru.