Что, согласно приметам, нельзя делать в старый Новый год и как правильно его отмечать

На старый Новый год принято украшать дом гирляндами, свечами, еловыми или сосновыми ветками, если уже успели убрать их. В это время принято веселиться, проводить время с близкими и готовить ужин в хорошем настроении, чтобы год был легким. Также нелишне повторно загадать желание, что, быть может, не успели сделать в ночь на 1 января.

Согласно приметам, представительницам прекрасного пола в течение дня следует трижды менять наряды, чтобы удача сопутствовала целый год, пишут «Невские новости».