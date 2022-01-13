Что, согласно приметам, нельзя делать в старый Новый год и как правильно его отмечать
На старый Новый год принято украшать дом гирляндами, свечами, еловыми или сосновыми ветками, если уже успели убрать их. В это время принято веселиться, проводить время с близкими и готовить ужин в хорошем настроении, чтобы год был легким. Также нелишне повторно загадать желание, что, быть может, не успели сделать в ночь на 1 января.
Согласно приметам, представительницам прекрасного пола в течение дня следует трижды менять наряды, чтобы удача сопутствовала целый год, пишут «Невские новости».
Кроме того, отмечать праздник нельзя в неубранной квартире. При этом наводить порядок, заниматься стиркой и развешивать одежду накануне — плохая примета. Отказаться следует и от шитья, покупок новой обуви, домашнего текстиля или кухонной утвари, от стрижки волос и ногтей.
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