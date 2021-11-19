Что необходимо делать при потере или краже телефона, чтобы сохранить личные данные

В связи с этим старший специалист по тестированию информационных продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко рассказал, что необходимо делать в случае утраты телефона. Еще до происшествия важно защитить вход в устройство пин-кодом или биометрическим отпечатком.

«Убедитесь, что у вас активна возможность дистанционной блокировки телефона, сделайте резервное копирование данных и храните их в облаке, а также запишите IMEI и серийный номер телефона — эта информация может пригодиться на случай кражи», — предупреждает специалист в беседе с агентством «Прайм».

При потере устройства первым делом следует позвонить на него или воспользоваться функцией «Найти телефон». Если данные способы не помогли, и стало очевидно, что смартфон украден, можно дистанционно удалить личные данные с помощью соответствующей функции. Однако после этого отыскать его точно не получится.

По словам Сергея Кузьменко, если вы уверены, что телефон украли, обратитесь в полицию с заявлением о краже, указав номер IMEI, серийный номер устройства и описав обстоятельства его исчезновения