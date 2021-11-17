Что надо делать после контакта с зараженным COVID-19, чтобы не заболеть

По словам Андрея Продеуса, в условиях, когда в России ежедневно регистрируют порядка 36 тысяч новых случаев заражения, встретить заболевшего человека возможно везде. «Если вы встретили человека, а потом узнали, что он заболел, то нужно просто ждать. Разумно ограничить контакты, потому что вы можете стать переносчиком болезни. Заболеете вы сами или нет, мы не знаем, но вы точно можете стать распространителем. Инкубационный период вируса — примерно пять дней», — сообщил он радио Sputnik.

Специалист уточнил, что в период «ожидания» употребление каких-либо препаратов или продуктов для повышения иммунитета бесполезно, это надо делать регулярно. Единственным способом снизить вероятность заражения считается вакцинация, которая не сразу, но позволит сформировать антитела к коронавирусу.