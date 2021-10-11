Чтение удаленных сообщений и другие секретные фишки WhatsApp, о которых вы не знали

Чтобы активировать «‎Временные сообщения», надо зажать иконку с именем собеседника в чате и в опции «Сообщения» выбрать необходимую функцию. Об этом сообщает Life.ru.

Обычно при прочтении сообщений собеседником на них появляются две синие галочки, однако данный отчет возможно отключить. В настройках приложения следует перейти в раздел «Аккаунт», а затем в «Приватность». Там находится опция «Отчеты о прочтении», но при ее отключении отправитель тоже перестанет видеть такие галочки на его сообщениях. Между тем для пользователей смартфонов на Android существует виджет для рабочего стола. Он позволяет просматривать диалоги и чаты без их фактического открытия, а также удалять сообщения прямо с главного экрана. Кроме того, на данной операционной системе можно активировать запись уведомлений, тогда вы сможете читать даже удаленные сообщения.

Кроме того, чтобы прочитать сообщения и не доставить собеседнику отчет об этом, можно отключить Интернет. Таким образом, все сообщения будут сохранены в кэш памяти и человек сможет спокойно их просмотреть, а собеседник не узнает об их прочтении.

В мессенджере надо осторожно выбирать фото профиля, поскольку это чревато удалением аккаунта и даже повесткой в суд. Дело в том, что ваш аватар не должен нарушать законодательства какой-либо страны. Чтобы без опасений выкладывать новую фотографию, достаточно скрыть аккаунт от посторонних. Действуйте по следующей схеме: «Настройки» → «Аккаунт» → «Приватность» → «Фото профиля», а затем выберете пункт «Никто» или «Мои контакты».

В WhatsApp также можно делиться геолокацией, в диалоге достаточно нажать на кнопку «Содержимое» и выбрать соответствующий пункт. Скрыть дату и время последнего посещения мессенджера возможно в настройках. Для этого зайдите в пункт «Аккаунт», следом в «Конфиденциальность» и отключите функцию «Был(а)».

Между тем если хотите прослушать аудио перед отправкой, сверните приложение, при этом удерживая кнопку записи, затем вернитесь в WhatsApp и воспроизведите файл.