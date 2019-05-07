Четыре региона РФ заподозрили в «аномальном» голосовании за Микеллу Абрамову

Издание Lenta.ru со ссылкой на анонимный источник в сфере кибербезопасности приводит данные о результатах аномального голосования в финале проекта «Голос. Дети». Активнее всего смс и звонки поступали из пяти регионов: Москвы и области, Калининградской, Кировской и Курской областей.
Сейчас итоги голосования в финале шоу проверяет компания Group-IB, которая помогает ФБР расследовать преступления в Сети. Эксперты оценивают информационную безопасность системы подсчета голосов и определяют, есть ли в ней уязвимость для возможности накрутки результатов. Пока представители Первого канала никакую информацию не дают, ссылаясь на то, что необходимо дождаться окончательных выводов. Проверка займет около месяца.
Напомним, что проверку инициировали после оглашения результатов финала «Голос. Дети» Победителем шестого сезона шоу стала 10-летняя (на тот момент, - прим. ред.) дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Девочка набрала небывалое количество голосов, значительно уйдя в отрыв от соперников по суперфиналу. Тогда на ребенка и на Алсу обрушилась волна критики за то, что связи родителей помогли Микелле победить, в то время как другие участники шоу обладают большими талантами.
Алсу ситуацию никак не комментирует. На защиту девочки встали многие известные в стране люди. Сама Микелла не собирается расставаться с мечтой стать артисткой и продолжит выступать на сцене.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram
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