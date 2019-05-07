Четыре региона РФ заподозрили в «аномальном» голосовании за Микеллу Абрамову

Издание Lenta.ru со ссылкой на анонимный источник в сфере кибербезопасности приводит данные о результатах аномального голосования в финале проекта «Голос. Дети». Активнее всего смс и звонки поступали из пяти регионов: Москвы и области, Калининградской, Кировской и Курской областей.

Сейчас итоги голосования в финале шоу проверяет компания Group-IB, которая помогает ФБР расследовать преступления в Сети. Эксперты оценивают информационную безопасность системы подсчета голосов и определяют, есть ли в ней уязвимость для возможности накрутки результатов. Пока представители Первого канала никакую информацию не дают, ссылаясь на то, что необходимо дождаться окончательных выводов. Проверка займет около месяца.