«Честный, талантливый, мужественный»: Дмитрий Певцов выступил в защиту Алексея Серебрякова
Несколько дней назад в Сети вышел новый выпуск шоу «вДудь», героем которого стал знаменитый актер Алексей Серебряков. Ответы звезды «Левиафана» на острые вопросы Юрия Дудя едва ли не превратились в мемы. В частности, рассуждая о современной России, актер заметил, что «если отъехать от Москвы на 30, 50, 70 километров, вы увидите много элементов из 1990-х годов. До сих пор ни знание, ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство не являются прерогативой национальной идеи [в России]. Национальной идеей являются сила, наглость и хамство». Многие представители отечественной культуры подвергли резкой критике высказывания актера, публично объяснив своему коллеге, почему он неправ.
Тем не менее у Алексея Серебрякова нашлись сторонники. Так, например, актер Дмитрий Певцов, который вместе с Серебряковым снимался в «Бандитском Петербурге», характеризует Алексея исключительно как честного, талантливого и мужественного человека. «Почему любовь к Родине нужно переносить на ее правительство? Эта фраза из романа Александра Исаевича Солженицына. Подумайте над этим, уважаемые критики», — сказал Певцов, отметив, что критики Серебрякова занимаются лишь собственным пиаром. «Вам бы поучиться быть такими, как Алексей Серебряков. Леша, браво! Хоть я и не со всем согласен», — подытожил Дмитрий.
Ефим Шифрин также выступил в поддержку Алексея Серебрякова, прокомментировав в Instagram его высказывание: «Леша Серебряков – ум, честь и совесть нашего, местами безмозглого, бесчестного и довольно бессовестного времени. Правда может быть угловатой, особенно когда усталость и запальчивость диктуют резкие и ранящие формулировки. Но и рисовать овалы в возрасте, когда лукавить или лгать стыдно, ему тоже уже незачем».
Стоит отметить, что несколько лет назад Алексей Серебряков с семьей эмигрировал в Канаду. Тогда в СМИ появилась информация, что актер принял канадское гражданство, однако в интервью Дудю Серебряков заявил, что у него по-прежнему российский паспорт и он не планирует отказываться от российского гражданства: «Я вообще родился в СССР. Россия — это другая страна, меня здесь никто не спрашивал, моим мнением никто не интересовался. Я благополучно поменял советский паспорт на российский, я живу здесь, я здесь работаю. Я русский человек».
Напомним, Алексей Серебряков родился в 1964 году. Актер снялся в более чем 130 фильмах, а наибольшую известность ему принесли работы в cериалах «Бандитский Петербург», «Империя под ударом», «Штрафбат» и кинолентах «9 рота» и «Левиафан».
Фото: globallookpress, starface