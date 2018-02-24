«Честный, талантливый, мужественный»: Дмитрий Певцов выступил в защиту Алексея Серебрякова

Несколько дней назад в Сети вышел новый выпуск шоу «вДудь», героем которого стал знаменитый актер Алексей Серебряков. Ответы звезды «Левиафана» на острые вопросы Юрия Дудя едва ли не превратились в мемы. В частности, рассуждая о современной России, актер заметил, что «если отъехать от Москвы на 30, 50, 70 километров, вы увидите много элементов из 1990-х годов. До сих пор ни знание, ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство не являются прерогативой национальной идеи [в России]. Национальной идеей являются сила, наглость и хамство». Многие представители отечественной культуры подвергли резкой критике высказывания актера, публично объяснив своему коллеге, почему он неправ.

Тем не менее у Алексея Серебрякова нашлись сторонники. Так, например, актер Дмитрий Певцов, который вместе с Серебряковым снимался в «Бандитском Петербурге», характеризует Алексея исключительно как честного, талантливого и мужественного человека. «Почему любовь к Родине нужно переносить на ее правительство? Эта фраза из романа Александра Исаевича Солженицына. Подумайте над этим, уважаемые критики», — сказал Певцов, отметив, что критики Серебрякова занимаются лишь собственным пиаром. «Вам бы поучиться быть такими, как Алексей Серебряков. Леша, браво! Хоть я и не со всем согласен», — подытожил Дмитрий.