Чешская певица намеренно заразилась коронавирусом и умерла

По словам сына певицы Яна Река они с отцом были привиты и просили непривитую певицу не находиться рядом с ними. «Ей следовало изолироваться на неделю, потому что у нас был положительный результат. Но она все время была с нами», — отметил сын Хорки.

За два дня до своей смерти Хана Хорка написала в социальных сетях: «Я выжила… Это было тяжело». «Так что теперь будет театр, баня, концерт… и срочная поездка на море», — добавила она.

Сын певицы рассказа, что мама пошла на поводу у антипрививочников. Их же Ян и косвенно винит в смерти певицы. «Я точно знаю, кто повлиял на нее. Мне грустно, что она больше доверяла незнакомцам, чем своей семье», — сказал Рек.