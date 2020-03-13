Чемпионка РФ по ножевому бою перенесла тяжелую операцию после падения на нее рекламного щита

ЧП с 34-летней Вероникой Мухой произошло на Свободном проспекте. Прохожие помогли оттащить пострадавшую от сломавшейся конструкции, сообщает «Пятый канал». На некоторое время девушка пришла в себя, но вскоре потеряла сознание. Ее доставили в больницу, где диагностировали множественные ранения, в том числе черепно-мозговую травму.

Известно, что спортсменка уже перенесла тяжелую операцию. О ее состоянии не сообщается.