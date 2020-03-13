Чемпионка РФ по ножевому бою перенесла тяжелую операцию после падения на нее рекламного щита
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
ЧП с 34-летней Вероникой Мухой произошло на Свободном проспекте. Прохожие помогли оттащить пострадавшую от сломавшейся конструкции, сообщает «Пятый канал». На некоторое время девушка пришла в себя, но вскоре потеряла сознание. Ее доставили в больницу, где диагностировали множественные ранения, в том числе черепно-мозговую травму.
Известно, что спортсменка уже перенесла тяжелую операцию. О ее состоянии не сообщается.
Фото: Roman Denisov/ Global Look press
От сильного ветра пострадали еще двое человек, не обошлось и без жертв. В столице погиб мужчина, который находился в машине, когда на нее упало дерево, сообщает «Интерфакс».
Агентство уточняет, что из-за штормового ветра под поваленными деревьями оказались 20 автомобилей, с нескольких домов сорвало кровлю, снесло рекламные щиты и другие конструкции.
Фото: moyamsk/ vk.com, Roman Denisov/ Global Look press
Видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!