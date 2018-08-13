Чемпион мира по спортивному «Что? Где? Когда?» скончался на 49-м году жизни

Участник интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» Михаил Басс ушел из жизни в своей квартире в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило издание «Фонтанка.Ру».
«Я связался с его очень близким другом, и он мне подтвердил эту информацию. С родственниками пока не удалось поговорить», — заявил магистр клуба Александр Друзь в интервью изданию.
Михаил Басс дебютировал в телевизионном шоу «Что? Где? Когда?» в команде Алексея Блинова в 1990 году, завоевал титул бессмертного члена клуба, а чуть позже в команде Александра Друзя стал чемпионом мира по спортивной версии игры. Басс работал в Институте экспериментальной медицины, а также в эколого-биологическом центре «Крестовский остров» при Дворце творчества юных.
Фото: Youtube, Wikipedia
Видео: Youtube.com / Что? Где? Когда?