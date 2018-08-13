logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Чемпион мира по спортивному «Что? Где? Когда?» скончался на 49-м году жизни

1 / 2

Михаил Басс

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Российские СМИ сообщили, что биолог Михаил Басс, известный по своему участию в игре «Что? Где? Когда?», скоропостижно скончался.

Участник интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» Михаил Басс ушел из жизни в своей квартире в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило издание «Фонтанка.Ру».

«Я связался с его очень близким другом, и он мне подтвердил эту информацию. С родственниками пока не удалось поговорить», — заявил магистр клуба Александр Друзь в интервью изданию.

Михаил Басс дебютировал в телевизионном шоу «Что? Где? Когда?» в команде Алексея Блинова в 1990 году, завоевал титул бессмертного члена клуба, а чуть позже в команде Александра Друзя стал чемпионом мира по спортивной версии игры. Басс работал в Институте экспериментальной медицины, а также в эколого-биологическом центре «Крестовский остров» при Дворце творчества юных.

Фото: Youtube, Wikipedia

Видео: Youtube.com / Что? Где? Когда?

Теги

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Подлая и жадная»: подруга Елены Степаненко подробно рассказала об ее отношениях с мужем
3 варианта летнего маникюра для настоящих леди
Алла Пугачева с мужем и детьми оформляет вид на жительство в Европе
Осиные талии и интригующие декольте: Вера Брежнева и ее дочь Соня Киперман выглядели сестрами на светском мероприятии
«Мать проговорилась»: в Сети обсуждают беременность молодой помощницы 72-летнего Евгения Петросяна
Прощальное письмо Баскова Лопыревой взволновало поклонников пары