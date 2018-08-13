Чемпион мира по спортивному «Что? Где? Когда?» скончался на 49-м году жизни

Участник интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» Михаил Басс ушел из жизни в своей квартире в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило издание «Фонтанка.Ру».

«Я связался с его очень близким другом, и он мне подтвердил эту информацию. С родственниками пока не удалось поговорить», — заявил магистр клуба Александр Друзь в интервью изданию.