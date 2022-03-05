Чем заменить дорогие и недолговечные букеты на 8 Марта
В материале РИА-новости, флористы рассказали чем можно заменить традиционные букеты.
Опрошенные флористы считают, что заменить дорогой букет цветов на 8 Марта может луковичное растение в горшочке. "На работе коллегам рекомендую дарить луковичные в горшочках. Это самые первоцветы. Это достаточно бюджетно. На сегодняшний день, учитывая, как выросли цены на цветы, средняя стоимость букета составляет примерно от 2,5 тысяч, это прекрасный вариант. На работе, например, не каждый готов дарить дорогие букеты коллегам", - рассказала флорист Надежда Плешкова.
Флорист и растениевод Наталья Александрова, согласна с коллегой и отметила, что можно подарить крокусы, гиацинты или тюльпаны в горшках, в отличии от букета они дольше будут цвести и радовать глаз. Если девушка все же предпочитает букеты, то ей стоит дарить хризантемы и альстромерии. Именно эти цветы больше всего могут сохранить свой свежий вид. А такие весенние цветы как тюльпаны, нарциссы и ирисы наоборот не стоят долго в вазах. По словам специалиста, чтобы дольше сохранить букет цветов, следует поставить его в прохладное место, менять каждый день воду и подрезать цветы секатором. Необязательно использовать добавки в воду. Они не помогут продлить жизнь букету, а нужны чтобы вода дольше не портилась. Флористы настоятельно рекомендуют ежедневно менять воду, это позволит сохранить ваш букет на более долгое время.
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