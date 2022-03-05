Чем заменить дорогие и недолговечные букеты на 8 Марта

Флорист и растениевод Наталья Александрова, согласна с коллегой и отметила, что можно подарить крокусы, гиацинты или тюльпаны в горшках, в отличии от букета они дольше будут цвести и радовать глаз. Если девушка все же предпочитает букеты, то ей стоит дарить хризантемы и альстромерии. Именно эти цветы больше всего могут сохранить свой свежий вид. А такие весенние цветы как тюльпаны, нарциссы и ирисы наоборот не стоят долго в вазах. По словам специалиста, чтобы дольше сохранить букет цветов, следует поставить его в прохладное место, менять каждый день воду и подрезать цветы секатором. Необязательно использовать добавки в воду. Они не помогут продлить жизнь букету, а нужны чтобы вода дольше не портилась. Флористы настоятельно рекомендуют ежедневно менять воду, это позволит сохранить ваш букет на более долгое время.