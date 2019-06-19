«Человек живет, пока его обожают»: больная раком звезда «Экипажа» Александра Яковлева получила свою последнюю главную роль в спектакле

Звезда фильмов «Экипаж» и «Чародеи» Александра Яковлева стала гостьей программы «привет, Андрей». 61-летняя актриса борется с раком, за время тяжелой терапии она похудела на 20 килограммов. В студии Андрея Малахова Яковлева рассказала, что врачи дали ей всего три месяца жизни.
Александра рассказала, что за время болезни пережила предательства нескольких человек.
«Я больше не могу общаться с подругой, которая была мне близка 20 лет, - рассказала актриса. – И мой самый близкий человек, самый близкий, отвернулся, когда узнал, в каком я состоянии. Но я же была жива! Конечно, общаться с ним я не смогу».
Актриса вспомнила, что в больницу она попала практически обездвиженная.
«Я не могла говорить и шевелиться. Дочери тогда сказали – она не жилец, забирайте ее. А теперь благодаря усилиям чудесных врачей, которые занимаются мной сейчас, я постройнела. Они также отметили, что, если я лягу, сложу руки, не буду расчесываться и заниматься собой, я умру».
Александра Яковлева также рассказала, что подруга-драматург специально для нее написала пьесу. «Она сделала мне подарок на 60-летие. Это чудесно. Сейчас пишут пьесы только для молодых, максимум 40-летних. А для меня написали главную роль. Я приглашаю всех приходить и увидеть меня на сцене. Человек живет до тех пор, пока его обожают, пока его любят, пока ему аплодируют», - сказала актриса.
Александра Яковлева блистала в таких фильмах, как «Человек с бульвара Капуцинов», «Экипаж», «Чародеи», «Россия молодая» и других. У Александры трое детей.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Kinopoisk, Starface
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