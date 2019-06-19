«Человек живет, пока его обожают»: больная раком звезда «Экипажа» Александра Яковлева получила свою последнюю главную роль в спектакле

Александра рассказала, что за время болезни пережила предательства нескольких человек.

«Я больше не могу общаться с подругой, которая была мне близка 20 лет, - рассказала актриса. – И мой самый близкий человек, самый близкий, отвернулся, когда узнал, в каком я состоянии. Но я же была жива! Конечно, общаться с ним я не смогу».

Актриса вспомнила, что в больницу она попала практически обездвиженная.

«Я не могла говорить и шевелиться. Дочери тогда сказали – она не жилец, забирайте ее. А теперь благодаря усилиям чудесных врачей, которые занимаются мной сейчас, я постройнела. Они также отметили, что, если я лягу, сложу руки, не буду расчесываться и заниматься собой, я умру».