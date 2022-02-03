Человек смотрит на мир изображениями из прошлого, выяснили ученые

К таким выводам исследователи пришли после опроса 100 добровольцев. Перед ними стояла задача смотреть 30-секундные видео с лицами, которые постоянно менялись. В итоге их просили описать самое последнее лицо, однако респонденты говорили об изображениях, которые были показаны в середине ролика.

В результате ученые выяснили, что человек видит мир с 15-секундной задержкой. Это происходит по причине того, что действительность трудно воспринимается людьми. Если видеть все в реальном времени, получится прерывистое и нестабильное изображение. А показывая происходящее с задержкой, мозг позволяет воспринимать информацию плавно. Такой механизм называется «поле непрерывности».