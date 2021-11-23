Чат-бот, жалобы и другие способы избавиться от спама в соцсетях и мессенджерах

Помимо правил добавления в группы, Instagram предлагает настроить приватный режим. Данные способы практически избавят пользователя Сети от рассылок, но изредка будут проскальзывать несколько спамов, которые попросту надо будет заблокировать.

В социальной сети Facebook существует кнопка «Пожаловаться», которая даже предполагает получение обратной связи от службы поддержки. «Facebook достаточно эффективно определяет спам и перемещает сомнительные сообщения в папку "Потенциальный спам" для согласования пользователем. Аккаунтам с низкой активностью целесообразно использовать "Одобрение публикаций"», — отметил Пятунин в беседе с «РИА Новости».

Пользователям мессенджера WhatsApp эксперт предлагает настроить раздел «Приватность», а в последней версии приложения существует функция выбора контактов, которым можно приглашать вас в группы.

При этом в Telegram достаточно воспользоваться ботом-модератором @combot, обеспечивающий временное ограничение прав новых участников групп.