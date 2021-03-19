Церемония вручения премии «Оскар» в 2021 году пройдет в обычном формате

Организаторы уверены, что смогут обеспечить безопасность участников вечера во время пандемии коронавируса. На мероприятии будет работать система, позволяющая быстро получать данные ПЦР-тестов на COVID-19.

«Мы планируем организовать очное мероприятие в Лос-Анджелесе с дополнительными элементами шоу в прямом эфире из Dolby Theater в Голливуде. Конечно, ваша первая мысль: можно ли сделать это безопасно? Ответ: "Да, можно". Мы рассматриваем это мероприятие как активную съемочную площадку со специально разработанными этапами тестирования, чтобы гарантировать самые свежие результаты, включая выездную группу медиков COVID-19 с возможностью сдачи ПЦР-теста. Там будут конкретные инструкции для тех, кто едет не из Лос-Анджелеса», — говорится в тексте рассылки, который приводит издание.

Обладателей «Оскара» этого сезона, который из-за пандемии стал наиболее продолжительным, назовут 25 апреля. Награждение пройдет в театре Dolby в Лос-Анджелесе.