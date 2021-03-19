Церемония вручения премии «Оскар» в 2021 году пройдет в обычном формате
Фото: picture-alliance.com
В четверг, 18 марта, все номинанты престижной американской премии получили электронное письмо от продюсеров 93-й церемонии вручения — Стивена Содерберга, Стейси Шер и Джесси Коллинза, в которых подробно описывалось их видение «безопасного и беззаботного вечера». Согласно письмам, церемония не будет предусматривать связь со звездами по Zoom, а, значит, награды победителям будут вручать непосредственно на сцене.
Организаторы уверены, что смогут обеспечить безопасность участников вечера во время пандемии коронавируса. На мероприятии будет работать система, позволяющая быстро получать данные ПЦР-тестов на COVID-19.
«Мы планируем организовать очное мероприятие в Лос-Анджелесе с дополнительными элементами шоу в прямом эфире из Dolby Theater в Голливуде. Конечно, ваша первая мысль: можно ли сделать это безопасно? Ответ: "Да, можно". Мы рассматриваем это мероприятие как активную съемочную площадку со специально разработанными этапами тестирования, чтобы гарантировать самые свежие результаты, включая выездную группу медиков COVID-19 с возможностью сдачи ПЦР-теста. Там будут конкретные инструкции для тех, кто едет не из Лос-Анджелеса», — говорится в тексте рассылки, который приводит издание.
Обладателей «Оскара» этого сезона, который из-за пандемии стал наиболее продолжительным, назовут 25 апреля. Награждение пройдет в театре Dolby в Лос-Анджелесе.
Фото: picture-alliance.com
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!