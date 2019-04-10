«Cамое страшное позади»: Иосиф Пригожин рассказал о состоянии дочери Валерии после срочной операции

Новость о том, что старшая дочь певицы Валерии попала в больницу и перенесла экстренную операцию, взволновала поклонников ее творчества и представителей СМИ.

«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со скорой, наркоза и операции», — написала Анна Шульгина в блоге, после чего пропала на несколько часов. Вскоре она вернулась в блог, чтобы успокоить подписчиков: «с кем не бывает», — отшутилась она, не вдаваясь в подробности.

Мама начинающей певицы до сих пор не прокомментировала ее состояние, а вот Иосиф Пригожин оказался доступен для прессы.

«У Ани уже все нормально, самое страшное позади. Пока что она в больнице, отходит от операции. О причинах госпитализации рассказать не могу — ситуация деликатная. Просто резко стало плохо. Да и сами понимаете, она уже взрослая девочка, сама может все о себе рассказать, если будет нужно. Дети всегда обижаются, когда родители пытаются за них говорить. Особенно, когда дети уже большие», — цитирует МК.

Passion.ru присоединяется к пожеланиям здоровья молодой певице!

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram