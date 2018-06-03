Бывший муж Меган Маркл собрался жениться

Чуть более двух недель назад прогремела свадьба актрисы Меган Маркл и принца Гарри, а сегодня СМИ обсуждают будущее бракосочетание бывшего мужа герцогини Сассекской (именно такой титул получила мисс Маркл после свадьбы).
Кинопродюсер Тревор Энгельсон сообщил в своем Instagram, что сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной — диетологу Трейси Курланд. На трогательном снимке, опубликованном в соцсети, на безымянном пальце левой руки Трейси блестит помолвочное кольцо с бриллиантом, подаренное женихом. «Самый счастливый парень, которого я знаю! Приготовьтесь к вечеринке!» — подписал фотографию Энгельсон.
Meghan Markle’s ex-husband is engaged https://t.co/f5z4f7SMUc pic.twitter.com/HaMDmhSAro— New York Post (@nypost) 2 июня 2018 г.
Стоит отметить, что практически сразу после публикации снимка Тревор закрыл свой профиль в Instagram, как и его невеста.
Напомним, Меган Маркл вышла замуж за Тревора Энгельсона в 2011 году после семи лет романа. Спустя два года пара рассталась из-за «непримиримых противоречий». О новом романе продюсера стало известно в ноябре 2017 года.
Фото: Sonia Moskowitz, I-Images, Stephen Lock/Global Look Press, Getty Images