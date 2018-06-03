Бывший муж Меган Маркл собрался жениться

Чуть более двух недель назад прогремела свадьба актрисы Меган Маркл и принца Гарри, а сегодня СМИ обсуждают будущее бракосочетание бывшего мужа герцогини Сассекской (именно такой титул получила мисс Маркл после свадьбы).

Кинопродюсер Тревор Энгельсон сообщил в своем Instagram, что сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной — диетологу Трейси Курланд. На трогательном снимке, опубликованном в соцсети, на безымянном пальце левой руки Трейси блестит помолвочное кольцо с бриллиантом, подаренное женихом. «Самый счастливый парень, которого я знаю! Приготовьтесь к вечеринке!» — подписал фотографию Энгельсон.