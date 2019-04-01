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Бывший муж Марии Порошиной подал иск на оспаривание отцовства

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Мария Порошина и Илья Древнов

Фото: Global Look Press
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41-летний Илья Древнов подал документы в суд, но не указал, в родстве с каким ребенком Марии Порошиной сомневается.

Как стало известно журналу StarHit, актер Илья Древнов, который в прошлом году развелся с актрисой Марией Порошиной, еще в середине марта этого года обратился в Тушинский районный суд столицы с иском к бывшей жене: в нем он собирается оспаривать свое отцовство. Напомним, у пары родились три дочери — Серафима, Аграфена и Глафира, а также, возможно, младший сын Андрей (Мария пока так и не назвала имени отца своего 2-месячного сына).

«Заявление истцом составлено некорректно, поэтому его возвратили, — рассказали изданию в пресс-службе. — Он не указал, в отцовстве над какими именно детьми сомневается. У Ильи Юрьевича есть 15 дней, чтобы исправить ошибки». Корреспондент журнала связался с самим Древновым, чтобы узнать, кого же из детей Порошиной он считает не своим ребенком, и он отметил: «Хотелось бы оставить пока этот личный момент без комментариев».

«Мужчина может оспаривать отцовство, только если записан в свидетельстве о рождении ребенка, в соответствующей графе, — пояснил тому же изданию адвокат Сергей Жорин. — Возможно, чтобы не платить алименты. Тут все решается просто — экспертизой ДНК».

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Текст: Мария Мельникова

Фото: Ekaterina Tsvetkova, Nadezhda Lebedeva, Anatoly Lomokhov / Global Look Press, Instagram

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