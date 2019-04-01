Бывший муж Марии Порошиной подал иск на оспаривание отцовства

Как стало известно журналу StarHit, актер Илья Древнов, который в прошлом году развелся с актрисой Марией Порошиной, еще в середине марта этого года обратился в Тушинский районный суд столицы с иском к бывшей жене: в нем он собирается оспаривать свое отцовство. Напомним, у пары родились три дочери — Серафима, Аграфена и Глафира, а также, возможно, младший сын Андрей (Мария пока так и не назвала имени отца своего 2-месячного сына).

«Заявление истцом составлено некорректно, поэтому его возвратили, — рассказали изданию в пресс-службе. — Он не указал, в отцовстве над какими именно детьми сомневается. У Ильи Юрьевича есть 15 дней, чтобы исправить ошибки». Корреспондент журнала связался с самим Древновым, чтобы узнать, кого же из детей Порошиной он считает не своим ребенком, и он отметил: «Хотелось бы оставить пока этот личный момент без комментариев».