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Бывший муж Анастасии Макеевой готовится стать отцом

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Фото из Instagram Глеба Матвейчука
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Невеста актера и певца Глеба Матвейчука ждет ребенка.

Весной 2016 года актриса театра и кино Анастасия Макеева сообщила о разводе с мужем Глебом Матвейчуком спустя семь лет брака. Актриса признавалась СМИ, что отношения в паре изменились, а также свой отпечаток наложило то, что она не могла забеременеть: «Просто мы стали разными. Мне хотелось спокойной жизни, стать мамой. Мы даже начали ходить по врачам. Это длилось три года, но я так и не смогла забеременеть. В какой-то момент он перестал меня поддерживать».

В данный момент Глеб Матвейчук состоит в отношениях с актрисой Еленой Глазковой. Судя по фотографиям, которыми делится невеста актера, в этом году пара станет родителями.

Для Глеба будущий ребенок станет первым, как и для его возлюбленной. Как отмечает StarHit, роман Глеба и Елены начался в минувшем году, а в феврале этого года актер преподнес возлюбленной то самое кольцо. Анастасия Макеева, которой тяжело дался развод, тоже счастлива в отношениях. Однако актриса не спешит представлять нового избранника широкой публике.

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru, globallookpress, instagram

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